L'AC Monza Team eSports pronta al terzo turno della FIFAe Club World Cup

Al via giovedì 24 marzo il terzo turno della FIFAe Club World Cup, la competizione per club più importante della stagione competitiva eSports. L'AC Monza Team eSports, rappresentato dalla coppia Er Caccia-Nzorello, è chiamato ad una grande prova per rimanere in Divisione 1 e accedere al quarto ed ultimo round di qualifiche del 5-6 maggio. Al termine del terzo turno infatti, le ultime due squadre della Divisione 1 verrano retrocesse in Divisione 2 e di conseguenza eliminate dal torneo, aggiungendosi a quelle di Divisione 3 già eliminate al termine del turno precedente.

Di seguito il Calendario delle fasi del torneo:

- Qualification Round 3: 24-25 marzo

- Qualification Round 4: 05-06 maggio

- Playoffs: Giugno 2022

Dopo i primi due turni di Febbraio il Monza occupa il settimo posto nella classifica generale con 240 Consistency Points e questa settimana affronterà nella prima partita alle 18:30 il team turco Futbolist, ormai diventato un avversario ricorrente per i Biancorossi.

Rispetto ai turni precedenti sono state promosse in Divisione 1 i team Reply Totem eSports e ASD Team eSports Revolution, mentre sono retrocesse in Divisione 2 Genoa e Hannover96.

Divisione 1:

AC Monza Team eSports, Futbolist, Basilea, Austria Vienna, Bochum, Colonia, Reply Totem Esports, ASD Team eSports Revolution

Divisione 2:

Parma, Hertha BSC Akademie, Hexon eSports, IQONIC, Genoa, Hannover 96, MBCeSports, B360 SportsAgency SE