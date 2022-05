Il Monza raggiunge la finale Playoff: sfiderà il Pisa

La partita contro il Brescia di questa sera 22 maggio, è cominciata in salita. Dopo appena 7 minuti di gioco il primo gol del Brescia frena subito gli entusiasmi dei tifosi biancorossi. Il primo tempo finisce 0-1, con il gol di Tramoni al 7'. Sette i tiri totali per il Monza nel primo tempo, ma nessuno nello specchio della porta. Nessun cartellino giallo nei primi 45' di gioco, 14 i falli fischiati dall'arbitro Valeri. Il Monza ha avuto il possesso della palla per il 58,2% del tempo. Il totale degli spettatori presenti al U-Power Stadium di Monza è di 8559, l'incasso è di 109,874.50 nuovo record degli ultimi anni di spettatori e anche incasso.

Dopo il rientro in campo delle due squadre per l'inizio del secondo tempo la pressione si fa sentire per i biancorossi. Non è stato effettuato nessun cambio durante l'intervallo. Al 70' minuto gol del Monza di Leonardo Mancuso che porta il risultato a 1-1. I tifosi dalla curva Nord esultano.

Al 74' ammonito Huard per gioco scorretto su D'Alessandro.

Alla fine del 90' sono 5 i minuti di recupero e al 94' il D'Alessandro fa il secondo gol per il Monza che vince 2 a 1 e raggiunge, con un secondo tempo meritevole, la finale dei playoff col Pisa.