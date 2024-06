Io Sono del Monza: tutte le info per la campagna abbonamenti 2024/25

“IMPORTANTE: AC Monza Card è la tessera su cui verrà caricato l’abbonamento 2024-25 e sarà lo strumento che permetterà di aprire il tornello dello stadio. Di conseguenza, l’AC Monza Card è necessaria per poter acquistare l’abbonamento delle gare casalinghe dell’AC Monza all’U-Power Stadium nella stagione 2024-25. CLICCA QUI per tutte le relative informazioni.

Modalità di vendita:

- ONLINE – dall'area riservata MyMonza CLICCA QUI - con Klarna possibilità di pagamento in 3 rate (CLICCA QUI)

- PUNTI VENDITA VIVATICKET (CLICCA QUI per trovare il più vicino)

FASE 1 – RINNOVO CON CONFERMA POSTO ABBONATI 23/24

Questa fase è riservata a tutti gli abbonati della stagione 23/24 che intendono rinnovare il proprio abbonamento mantenendo lo stesso posto.

In questa fase non è possibile cambiare settore o cambiare posto all’interno dello stesso settore.

Una volta effettuato il rinnovo sul posto, non sarà più possibile cambiare il posto assegnato.

?? Dalle ore 12:00 di lunedì 17/06/2024 alle ore 23:59 di mercoledì 26/06/2024

Per completare l’acquisto sarà necessario essere in possesso del codice identificativo dell’AC MONZA CARD (12 cifre i cui primi tre numeri sono 108). CLICCA QUI per le istruzioni in caso di smarrimento della Monza Card.

Ogni abbonato 23/24 al momento dell’acquisto può esercitare la prelazione solamente per sé stesso inserendo il codice dell’AC MONZA CARD (1 abbonamento per transazione).

In caso di acquisto presso i punti vendita Vivaticket sarà necessario fornire anche il documento di identità valido.

FASE 2 – RINNOVO CON CAMBIO POSTO RISERVATO A SOCI AC MONZA CLUB ABBONATI 23/24

Questa fase è riservata ai soci degli AC Monza Club ufficiali abbonati nella stagione 23/24 che intendono rinnovare l’abbonamento cambiando settore o posto, tra quelli disponibili in qualsiasi settore dello stadio.

Si intendono Soci degli AC Monza Club ufficiali i tifosi presenti nelle liste comunicate ad AC Monza da ogni Club entro il 06/06/2024.

?? Dalle ore 10:00 di venerdì 28/06/2024 alle ore 23:59 di domenica 30/06/2024

Per completare l’acquisto sarà necessario essere in possesso del codice identificativo dell’AC MONZA CARD (12 cifre i cui primi tre numeri sono 108). CLICCA QUI per le istruzioni in caso di smarrimento della Monza Card.

Ogni socio AC Monza Club abbonato 23/24 al momento dell’acquisto può esercitare il rinnovo per sé e per altri tre soci AC Monza Club abbonati 23/24 purché munito dei rispettivi codici identificativi delle AC MONZA CARD (un massimo di 4 abbonamenti compreso il suo).

In caso di acquisto presso i punti vendita Vivaticket sarà necessario fornire anche il documento di identità valido di ogni ex abbonato.

FASE 3 – RINNOVO CON CAMBIO POSTO ABBONATI 23/24

Questa fase è riservata a tutti gli abbonati della stagione 23/24 che vogliono rinnovare il proprio abbonamento cambiando settore o posto, tra quelli disponibili in qualsiasi settore dello stadio.

?? Dalle ore 10:00 di lunedì 01/07/2024 alle ore 23:59 di mercoledì 03/07/2024

Per completare l’acquisto sarà necessario essere in possesso del codice identificativo dell’ AC MONZA CARD (12 cifre i cui primi tre numeri sono 108). CLICCA QUI per le istruzioni in caso di smarrimento della Monza Card.

Ogni abbonato 23/24 al momento dell’acquisto può esercitare il rinnovo per sé e per altri tre abbonati 23/24 purché munito dei rispettivi codici identificativi delle AC MONZA CARD (un massimo di 4 abbonamenti compreso il suo).

In caso di acquisto presso i punti vendita Vivaticket sarà necessario fornire anche il documento di identità valido di ogni ex abbonato.

FASE 4 – VENDITA RISERVATA AI SOCI AC MONZA CLUB

Questa fase è riservata ai soci degli AC Monza Club ufficiali.

Si intendono Soci degli AC Monza Club ufficiali i tifosi presenti nelle liste comunicate ad AC Monza da ogni Club entro il 06/06/2024.

?? Dalle ore 12:00 di venerdì 05/07/2024 alle ore 23:59 di domenica 07/07/2024.

Per completare l’acquisto sarà necessario essere in possesso del codice identificativo dell’ AC MONZA CARD (12 cifre i cui primi tre numeri sono 108). CLICCA QUI per le istruzioni in caso di smarrimento della Monza Card.

Ogni socio AC Monza Club può acquistare per sé e per altri tre soci AC Monza Club purché munito dei rispettivi codici identificativi delle AC MONZA CARD (un massimo di 4 abbonamenti compreso il suo).

In caso di acquisto presso i punti vendita Vivaticket sarà necessario fornire anche il documento di identità valido di ogni ex abbonato.

FASE 5 – VENDITA LIBERA

Questa fase è aperta a tutti i tifosi.

?? Dalle ore 10:00 di lunedì 08/07/2024

Per completare l’acquisto sarà necessario essere in possesso del codice identificativo dell’ AC MONZA CARD (12 cifre i cui primi tre numeri sono 108). CLICCA QUI per le istruzioni in caso di smarrimento della Monza Card.

Ogni tifoso può acquistare per sé e per altri tre tifosi purché munito dei rispettivi codici identificativi delle AC MONZA CARD (un massimo di 4 abbonamenti compreso il suo).

In caso di acquisto presso i punti vendita Vivaticket sarà necessario fornire anche il documento di identità valido di ogni ex abbonato.”

(Comunicato Monza)