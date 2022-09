Serie A, il Monza batte la Juventus 1-0 e trova la prima vittoria in Serie A

Alle ore 15.00 di questa domenica di Serie A, allo U-Power Stadium il Monza ha affrontato la Juventus nel match valido per la settima giornata di Campionato. Palladino ha esordito alla guida dei brianzoli dopo l’esonero di Stroppa, mentre sulla panchina bianconera Marco Landucci ha sostituito lo squalificato Massimiliano Allegri costretto a guardare i suoi dalla tribuna.

Al 40’ una gomitata di Di Maria sul petto di Izzo costa all’argentino un rosso diretto da parte del direttore di gara e costringe la Juventus ad affrontare più della metà della partita con un uomo in meno. Nonostante l’espulsione, però, il primo tempo si conclude a reti inviolate.

Dopo alcune occasioni per entrambe le squadre, a sbloccarla ci pensa Gytkjaer che al 74’ sorprende Gatti da dietro e segna il gol che porta il suo Monza in vantaggio per 1-0. Occasione anche per Kean che solo pochi minuti dopo incorna un cross di McKennie che viene però parato al volo da Di Gregorio.

Alla Juventus non bastano gli oltre 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro Maresca per provare a portare a casa almeno un punto prezioso: la trasferta dei bianconeri si conclude con la prima vittoria del Monza in questa Serie A.