Il Monza di mister Palladino mette KO i Campioni d'Italia del Napoli

Squadra in casa

Squadra in casa Monza

Nella 35esima giornata del campionato di Serie A il Monza affronta il Napoli, fresco vincitore del torneo, cercando di portare a casa tre punti importanti per le proprie ambizioni europee.

Sono gli ospiti a rendersi fin da subito pericolosi con Zielinski, che da fuori area calcia ma non riesce a impensierire Di Gregorio.

I brianzoli reagiscono e al 18’ trovano il vantaggio: bella combinazione tra Caprari, Carlos Augusto e Pessina, con quest’ultimo che davanti a Gollini serve involontariamente Mota con uno scavetto, che a porta libera non può sbagliare.

Gli azzurri cercano il pareggio e ci vanno vicini al 40', quando Di Gregorio ferma Anguissa con una grande parata.

I ragazzi di Palladino sono in gran spolvero e al 55’ trovano anche il 2 a 0 con l’ex di turno, Andrea Petagna, che su un tiro di Mota respinto da Gollini, infila la sfera nell'angolino con un tiro a giro.

Il Napoli prova a reagire e mette in difficoltà gli avversari con le iniziative di Osimhen e Zielinski ma Di Gregorio è in gran giornata e dice no.

Non c'è più tempo, però, i brianzoli portano a casa tre punti d'oro che li proiettano al nono posto, a pari punti con Fiorentina e Torino.