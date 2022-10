Monza, Pablo Marì accoltellato al centro commerciale di Assago

Attimi di terrore a Milano, più precisamente al centro commerciale di Assago, per il difensore del Monza Pablo Marì.

Un 46enne di origine italiana, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, dopo essersi impossessato di un coltello dagli espositori del supermercato Carrefour, avrebbe ferito cinque persone.

Come riportato da diverse testate, tra cui Sky TG 24, una delle persone colpite sarebbe proprio il giocatore ex Arsenal, di cui attualmente non si hanno ulterioriori notizie.

Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti, al momento non si esclude l'ipotesi di atto terroristico.