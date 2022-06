Il Monza piomba su Mattia Destro

Il Monza continua a pensare a come rinforzare la squadra in vista del suo primo anno in Serie A.

Dopo i nomi di Candreva, Belotti e Pessina, spunta un’idea per l’attacco, molto cara a Galliani e Berlusconi, come riportato da La Gazzetta dello Sport: stiamo parlando di Mattia Destro.

La punta è in scadenza con il Genoa e vorrebbe cambiare aria per non dover disputare un campionato di Serie B.

Nei prossimi giorni i dirigenti brianzoli potrebbero incontrare l’agente di Destro.