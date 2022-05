Monza-Pisa, esauriti tutti i biglietti

L’ AC Monza informa i propri tifosi che, i biglietti messi in vendita a partire dalle ore 18:00 di lunedì 23 maggio per la gara 1 delle finali dei playoff, Monza - Pisa, che si disputerà giovedì 26 maggio con calcio di inizio alle ore 20:30, sono esauriti.

LA PRIMA FASE DI VENDITA ERA STATA RISERVATA AI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, MILANO E LECCO CON ESCLUSIONE DEL SETTORE OSPITI.

Le modalità di vendita per i non residenti nelle province di Monza Brianza, Milano e Lecco, erano state rese note negli giorni, in base alla disponibilità dei posti.