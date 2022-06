Monza, riconfermato il ds Antonelli: "Sono contento che il dottor Galliani mi abbia scelto"

Il Monza continua a lavorare sul mercato, soprattutto dopo la riconferma del ds Filippo Antonelli che ha concesso un’intervista di TuttoMonza di cui riportiamo un piccolo estratto:

"Sono contento che il dottor Galliani mi abbia confermato come direttore sportivo anche per la prossima stagione. Quest'anno poi ci sarà l'innesto di una figura importante come quella di Modesto che conosco bene, abbiamo avuto modo di confrontarci negli ultimi anni, mi piace molto. Per il resto devo solo incontrarmi con la società e formalizzare l'accordo ma non ci sono problemi".