Monza-Sassuolo | Tutte le informazioni per acquistare i biglietti

"AC Monza informa i propri tifosi che a partire dalle ore 10:00 di martedì 16 gennaio saranno disponibili i biglietti per la 22^ giornata di Campionato Serie A Tim, Monza - Sassuolo, che si disputerà domenica 28 gennaio con calcio di inizio alle ore 15:00.



PREZZI



Tribuna Gold Centrale



Intero: € 80,00



(+ € 4,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)



Tribuna Gold Laterale



Intero: € 60,00



(+ € 3,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)



Tribuna Est



Intero 1° livello: € 50,00



(+ € 2,50 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)



Ridotto Under 16 1° livello: € 25,00 *



(+ € 1,50 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)



Intero 2° livello: € 30,00



(+ € 1,50 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)



Ridotto Under 16 2° livello: € 14,00 *



(+ € 1,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)



Tribuna Est 2° livello Intero + Under 14 omaggio:



€ 30,00 (+ € 1,50 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)



In base al DL. 8/2/2007 NR. 8, convertito con modificazione, nella legge 4 APRILE 2007 N. 41, l'iniziativa consente l'acquisto di un biglietto intero con l'emissione contestuale di un omaggio under 14 nello stesso settore fino a esaurimento dei posti disponibili. I biglietti emessi per tale iniziativa non saranno cedibili. Clicca qui per maggiori informazioni.



* NB: si ricorda che i biglietti acquistati a tariffa ridotta non sono cedibili.



Curva Sud Davide Pieri - ESAURITO



Settore Ospiti



Intero: € 20,00



Tutte le informazioni sulla vendita del settore ospiti verranno rese note prossimamente.



NB: si ricorda che dalla stagione 22/23 il settore Curva Nord è interamente riservato ai tifosi della squadra ospite.



Settore Disabili - leggere con attenzione la nuova procedura di richiesta di accredito cliccando qui



Al momento dell’acquisto ogni acquirente può acquistare per sé e per altre 3 persone, per un totale di 4 biglietti."



