Monza, Stefano Sensi torna a parlare del suo infortunio: "Mi sono chiesto perchè proprio a me?"

Tra i grandi protagonisti del mercato estivo del Monza, c'è sicuramente Stefano Sensi, un grande prospetto del calcio italiano, stroncato dai troppi infortuni.

Proprio lo stesso giocatore, ha parlato al "Corriere della Sera", del suo percorso, anche psicologico, per uscire dal periodo drammatico in cui era entrato, di cui riportiamo un estratto:

"Avevo sentito l'osso spezzarsi, da subito ho capito fosse un infortunio grave. Con tutti gli stop muscolari che ho sopportato, è il primo di natura traumatica. Mi sono chiesto "Perchè proprio a me?" Ho cambiato radicalmente il mio approccio al lavoro: ho modificato l'alimentazione, sto attento alla prevenzione e al recupero.

Quando ti fai male spesso subentra il terrore di farsi male di nuovo: si entra in un circolo vizioso pericoloso. Per quest'anno penso a fare qui al Monza, non devo dimostrare nulla e non sono in cerca di rivincite. Ho imparato che bisogna vivere bene il presente, poi il futuro sarà una conseguenza".