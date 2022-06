Monza, Stroppa premiato con il Giovannino d'oro

Giornata di festa in casa Monza, con la tradizionale cerimonia di consegna del Giovannino d’oro, la più grande benemerenza cittadina data dal comune di Monza nel giorno del patrono della città.

Il comunicato della società brianzola:

“Un San Giovanni più che mai a tinte biancorosse.

Si è tenuta stamattina all’Arengario la tradizionale cerimonia di consegna del Giovannino d’oro, la massima benemerenza cittadina conferita dal comune di Monza nel giorno dedicato alla festività del Santo Patrono della città.

Tra i premiati c’era anche Giovanni Stroppa, l’allenatore del Monza che ha condotto la squadra biancorossa in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Giovannino d’Oro, che vanta una tradizione ultratrentennale, è annualmente conferito a quattro eccellenze cittadine che si sono distinte nel mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte, del sociale, dell’educazione, dello sport e in altri ambiti.

Una bella soddisfazione per Stroppa, che da calciatore biancorosso aveva già vinto campionato e coppa Italia di Serie C nel 1987-88, e per tutto l’AC Monza.”