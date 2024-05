Monza, team building con coach Dan Peterson

“Un graditissimo ritorno all’U-Power Stadium.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, Coach Dan Peterson e’ stato protagonista di un nuovo incontro di team building con tutti i dipendenti di AC Monza e con gli allenatori del Settore Giovanile.

Martedì 28 maggio lo storico allenatore di Virtus Bologna e Olimpia Milano ha raccontato con grande umiltà la sua esperienza di sport e di vita.

E se tutti conoscono quello che Dan Peterson ha vinto nel basket o si ricordano le sue celebri telecronache e pubblicità televisive, è stato un privilegio scoprire qualche segreto della sua leggendaria carriera.

Cuore, gruppo, identità: parole chiave del racconto in cui il Coach ha sottolineato prima di tutto l’importanza delle qualità umane per poter diventare campioni nello sport.

Valori condivisi da AC Monza e dalla sua Proprietà, in ogni attività portata avanti in questi anni.

Una lezione di coaching, comunicazione e leadership, preziosa non soltanto per gli allenatori e i preparatori, ma per tutti i dipendenti di AC Monza.

Dopo aver fatto i complimenti per la seconda stagione in Serie A, Coach Peterson ha chiuso l’incontro con queste parole:

“Voi siete qui perché siete tutti bravi e questo lo sapete, ma anche perché siete dei leader, avete tutti carisma anche se magari non lo sapete”.

E detto da lui, vale davvero tanto.

Grazie Coach e a presto!”

(Comunicato Monza)