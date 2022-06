L’AC Monza Team eSports vola ai Playoff della FIFAe World Cup grazie a Raffaele “Er Caccia” Cacciapuoti che, nel weekend del 1-3 luglio, si giocherà a Londra un posto per il Mondiale.

Giungeranno a Londra 128 players provenienti da tutto il mondo per contendersi i 32 posti per la Finale della FIFAe World Cup, in programma il 14-17 luglio.

Cacciapuoti ha staccato il pass per i playoff grazie agli ottimi risultati ottenuti durante la stagione, terminata nella top 20 del Ranking Est Europeo.

Con questo risultato Cacciapuoti e l’AC Monza Team eSports si confermano ai vertici dell’eSports mondiale per il terzo anno consecutivo.