Monza, terza vittoria consecutiva: 2-0 allo Spezia

Il Monza non si ferma più. Dopo le vittoria con Juventus e Sampdoria, questa volta a cadere sotto le grinfie dei brianzoli è lo Spezia per 2-0. La gara inizia al cardiopalma per il Monza, neanche il tempo di ingranare che arriva un controllo Var per un tocco di mano in area di Rovella, l'arbitro concede inizialmente il rigore allo Spezia. Poi il VAR lo richiama e cambia decisione:

il braccio di Rovella è attaccato al corpo. I padroni di casa sbloccano il risultato al 32' con il diagonale mancino di Carlos Augusto su assist di Pessina. Nessun tiro pericoloso nello specchio della porta per lo Spezia. Monza avanti di misura all'intervallo. Al rientro in campo arriva la rete di Pablo Marí al 63'. Corner di Barberis, deviazione vincente di sinistro del giocatore biancorosso. Nel finale entra Daniel Maldini per lo Spezia e si rende pericoloso ma Di Gregorio salva all’angolino basso, questa è l’ultima azione pericolosa ligure. Al triplice fischio il Monza può festeggiare la terza vittoria consecutiva e i 10 punti in classifica.

IL TABELLINO

MONZA-SPEZIA 2-0

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria (30’ st D’Alessandro), Rovella (39’ st Ranocchia), Sensi (11’ st Dany Mota), Carlos Augusto, Pessina, Caprari (11’ st Barberis), Gytkjaer (30’ st Birindelli).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Valoti, Colpani, Bondo, Vignato, Carboni. All. Palladino

SPEZIA (3-5-2): Dragowski , Ampadu , Kiwior, Nikolaou (24’ st Verde), Holm (24’ st Amian), Agudelo (15’ st Ekdal), Bourabia (35’ st Ellertsson), Kovalenko(15’ st Maldini), Bastoni, Nzola, Gyasi.

A disp.: Zoet, Zovko, Ferrer, Caldara, Sher, Beck, Nguiamba, Strelec, Sanca. All. Gotti

Arbitro: Perenzoni

Marcatori: pt 32’ Carlos Augusto (M), st 23’ Mari (M)

Note: ammoniti Sensi, Nzola, Izzo, Nikolaou, Ranocchia