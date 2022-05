Il Monza conquista la serie A

Dopo Lecce e Cremonese la terza squadra che va in serie A è il Monza. I biancorossi per la prima volta nella storia del club conquistano la massima serie.

Il sogno, il grande sogno, si è avverato a Pisa dopo un match sofferto, concluso ai supplementari all'Arena Garibaldi. Il tifo si è fatto sentire anche a Monza e in tremila domenica sera hanno seguito azione dopo azione i 90' di gioco sul campo di Pisa dove i ragazzi di mister Stroppa nella gara di ritorno della finale dei playoff del campionato di serie B si sono aggiudicati la promozione ai supplementari.

A Pisa, per seguire la squadra, c'era anche Silvio Berlusconi con la compagna Marta Fascina che nel pomeriggio di domenica si è concesso una passeggiata al Campo dei Miracoli e un selfie con la torre sullo sfondo. A interrompere la magia quando mancava pochissimo al fischio finale dei 90' è stata la terza rete del Pisa (dopo i due gol biancorossi firmati da José Machín e Christian Gytkjaer) messa tra i pali al 90' da Giuseppe Mastinu. Per la squadra di casa a segnare prima erano stati Ernesto Torregrossa nel primo minuto di gioco e il difensore pisano Hjörtur Hermannsson. E dopo i minuti di recupero si è passati ai supplementari dove è arrivata la rete di Luca Marrone che ha cambiato le sorti della partita. E il sogno si è avverato: il Monza è in serie A.

La notte del grande sogno

Con la vittoria 4-3 a Pisa, il Monza conquista la sua prima storica promozione in Serie A. In quattro anni, dal settembre 2018, data di acquisizione del claub biancorossi da parte di Silvio Berlusconi, la squadra è passata dalla Serie C alla Serie A, per la prima volta in 110 anni di storia.

"Il quarantesimo campionato di Serie B della storia del Monza è stato tra i più difficili e imprevedibili di sempre, ma i biancorossi non hanno mai smesso di crederci. Le cinque vittorie ottenute nei minuti finali non sono state un caso: indimenticabile il gol di Ciurria a Cittadella al 93’ in nove contro undici o la prodezza di Machin nel derby d’andata col Como vinto 3-2. Il finale di stagione è stato un ottovolante di emozioni per cuori forti. Da Perugia a Pisa. Dalla prima festa rimandata, alla bagarre dei playoff, che il Monza ha saputo affrontare nel modo migliore. Dopo la doppia vittoria sul Brescia in semifinale, il destino ha voluto che l’ultimo avversario sulla strada dei biancorossi fosse il Pisa, per una rivincita attesa a Monza dalla finale playoff di Serie C del 2007" hanno ricordato dall'Ac Monza.

"Da stasera MonzA si scrive con la A maiuscola in fondo: quella che fa sognare tutta la Brianza. Con un grazie speciale alla Curva Pieri che è sempre stata al fianco della squadra. E con una certezza: la Serie A non è un punto di arrivo, ma di partenza" concludono.