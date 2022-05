Muggiò in Eccellenza, l'ultima partita vale la promozione

Una gara da dentro o fuori, da promozione o playoff. Così domenica è andata in scena l'ultima giornata di campionato e nel girone B il Muggiò batte 0-2 l’Altabrianza Tavernerio e vola in Eccellenza! Insomma, la capolista ha confermato le sue qualità vincendo 2-0 a Canzo grazie alle reti di Cavalli e di Manuel Personè su rigore. Un Muggiò concreto che ha saputo trovare la forza di riprendersi dopo il piccolo blackout e ha riagganciato i comaschi che erano distanti di quattro punti. La squadra di Natobuono, grazie un gol per tempo ha guadagnato i 3 punti che sono valsi il ritorno in Eccellenza a distanza di anni.

Ecco la classifica finale del girone B di Promozione:

Muggiò 70

Alta Brianza 64

Cinisello 60

Arcellasco 59

Olimpiagrenta 48

Casati Arcore 46

Lissone 43

Concorezzese 43

Sondrio 41

Cavenago 39

Olgiate Aurora 33

ColicoDerviese 31

Vibe Ronchese 28

Cob 91 24

Arcadia Dolzago 20

Barzago 18