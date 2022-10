Muggiò nel derby con la Vis Nova Giussano arriva solo un punto

Squadra in casa

Squadra in casa Muggiò

Sette giornate di campionato sono poche per tirare le prime conclusioni o fare pronostici finali. Il Muggió, al debutto in Eccellenza, ha conquistato fino a questo momento sette punti: frutto di 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Nel match di ieri ha affrontato nel derby la Vis Nova Giussano: alla rete del neroverde Meroni risponde Personé. Un pareggio (1-1) che smuove la classifica e porta i brianzoli in tredicesima posizione.

A commentare la gara mister Natobuono: "Contenti sicuramente non si può essere, puntavamo alla vittoria. Invece siamo qua a parlare di una partita in cui ci portiamo a casa un solo punto e abbiamo tanto rammarico. Dobbiamo migliorare sicuramente negli ultimi 20/25 metri dove facciamo più fatica in modo tale da trovare il gol".

Si prospetta una settimana impegnativa per i brianzoli: mercoledì la formazione gialloblù torna in campo per gli ottavi di Coppa Italia contro la Tritium, capolista del girone B di Eccellenza. Mentre domenica 16 ottobre sarà impegnata sul campo dell’Accademia Pavese San Genesio che occupa la penultima posizione a 5 punti.

La classifica del girone A

Oltrepo 16

Pavia 16

Club Milano 15

Castello Città di Cantù 15

Vogherese 14

Magenta 13

Verbano 12

Sestese 12

Calvairate 10

Solbiatese 8

Ardor Lazzate 8

Gavirate 8

Muggiò 7

Vergiatese 7

Virtus Binasco 5

Pontelambrese 5

Accademia Pavese 5

Vis Nova Giussano 1