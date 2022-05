Muggiò, un solo punto per la promozione in Eccellenza

Nel girone B il Muggiò domenica ha battuto 2-1 la ColicoDerviese e, complice il pareggio dei diretti concorrenti comaschi, è a un solo punto dalla promozione diretta in Eccellenza. Nell'ultima gara affronteranno la seconda in classifica AltaBrianza Tavernerio, e ricordiamo gli basterà non perdere nello scontro diretto con l'Altabrianza Tavernerio per salire di categoria. Sicuramente sarà un match che saprà regalare delle grandi emozioni.

Ecco la situazione aggiornata del girone:

Muggiò 67

Alta Brianza 64

Arcellasco 59

Cinisello 57

Olimpiagrenta 45

Lissone 43

Casati Arcore 43

Sondrio 40

Concorezzese 40

Cavenago 39

ColicoDerviese 30

Olgiate Aurora 30

Vibe Ronchese 28

Cob 91 21

Arcadia Dolzago 20

Barzago 18