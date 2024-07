Alessandro Nesta si presenta ai tifosi del Monza: "Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello"

Il nuovo allenatore dell'AC Monza, Alessandro Nesta, ha incontrato i numerosi media presenti all'U-Power Stadium, insieme al Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato, Senatore Adriano Galliani.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“Per me significa molto, ho lavorato tanto per arrivare a questo livello e spero di arrivarci preparato con il mio staff. Lavorare con loro sarà un piacere ma anche una responsabilità. Arrivando a Monza, ho visto la mano del presidente e dico che è stato fatto tantissimo. Cosa mi ha chiesto Galliani? Sono passati 22 anni dalla scorsa conferenza di presentazione, abbiamo vinto tanto, siamo anche caduti e ci siamo rialzati, ci conosciamo bene. Per ora non ha chiesto niente, per ora.

La squadra ha dato il meglio per me con la difesa a cinque, due trequartisti e una punta, ma siamo aperti a tutto e vedremo se possiamo stare in alcuni punti del campo oppure no. La mia ispirazione? Penso soprattutto al lato morale, a grandi allenatori come Ancelotti, Eriksson e Zeman.

Non facciamo proclami tattici, studiamo la squadra, le caratteristiche dei giocatori e cercheremo di metterli nelle migliori condizioni. A che livello lo scopriremo durante la stagione; non sono permaloso, ci fossero anche delle critiche le prenderò con la voglia di fare sempre meglio. In squadra ci sono tanti giocatori di talento, magari c’è il giovane da sviluppare che ti da più gusto perché ha più margine, ma i calciatori esperti sono sicuro che ci daranno tantissimo e io dico che qui ci sono le condizioni migliori per lavorare”