La 'Notte Biancorossa': un'occasione unica per incontrare la squadra

“Nuova data da segnare in agenda per i tifosi del Monza: si terrà venerdì 19 luglio la 'Notte Biancorossa', un momento unico per incontrare la squadra e il nuovo allenatore Alessandro Nesta, campione del calcio mondiale e icona nazionale, che verrà in questa occasione presentato al pubblico e ai media dal nostro primo tifoso, il Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato biancorosso Adriano Galliani.

Una grande festa dedicata a tutti i tifosi che, dopo il successo di un anno fa, andrà ancora in scena in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, in questo secondo anno di ritiro estivo del Monza nella splendida località dell’alta Valle Camonica.

Dopo l’ottima esperienza dell’estate 2023, Pontedilegno-Tonale si colorerà nuovamente di biancorosso per due settimane, dando la possibilità ai tifosi del Monza di seguire i loro beniamini in una location dalla bellezza mozzafiato.

Il ritiro 2024 di AC Monza si svolgerà da mercoledì 10 luglio a mercoledì 24.

Dopo aver centrato per il secondo anno consecutivo la salvezza con largo anticipo, il Monza comincerà a preparare il suo terzo campionato di Serie A al Campo Sportivo di Temù, dove giocherà le seguenti seguenti amichevoli.

Monza Bianco-Monza Rosso - domenica 14 luglio alle 17:00

Monza-Nuova Camunia - mercoledì 17 luglio alle 17:00

Monza-Real Vicenza - domenica 21 luglio alle 17:00

Monza-Alcione Milano - mercoledì 24 luglio alle 16:30

Il Centro Sportivo di Pontedilegno-Tonale è una risorsa particolarmente preziosa per il comprensorio dell’alta Valle Camonica e alta Val di Sole, così come per le Società calcistiche, che qui trovano una struttura funzionale e ben organizzata. Gli atleti in particolare beneficiano della quota (il campo di Temù si trova a 1.120 metri) e del benessere psicofisico garantito dal contesto naturalistico del Parco nazionale dello Stelvio e del Parco dell’Adamello che circondano il comprensorio.”



(Comunicato Monza)