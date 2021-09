L'Ac Monza riduce il prezzo dei biglietti per le partite in casa: ecco quanto costano

Scende il costo dei biglietti per le partite in casa dell'Ac Monza. La società infatti ha comunicato la revisione delle tariffe per i match casalinghi, venendo incontro alle richieste dei tifosi.

"In accoglimento alle richieste dei propri tifosi, AC Monza ha deciso di ridurre il costo dei titoli di accesso per assistere alle gare casalinghe" si legge nella nota pubblicata dalla squadra biancorossa.

I nuovi prezzi

Il prezzo dei biglietti dell’U-Power Stadium (diritti di prevendita inclusi) sarà il seguente: Tribuna Centrale – Settori D, E, F, G, H, L, M, N, P, Q, R Intero: € 50,00 Tribuna Laterale NORD – SETTORI S, T, U Intero: € 25,00 Ridotto Under 18: € 10,00 Tribuna Laterale SUD – Settori A, B, C Intero: € 25,00 Ridotto Under 18: €10,00 Curva Sud Davide Pieri Intero: € 12,50 Ridotto Under 18: € 8,00 Curva Nord Intero: € 12,50 Ridotto Under 18: € 8,00

I prezzi saranno validi già dalla prossima partita casalinga di sabato 18 settembre contro la Ternana e saranno mantenuti per l’intera stagione sportiva 2021/2022. Nei prossimi giorni verranno rese note le fasi e le modalità di vendita per il match contro la Ternana.