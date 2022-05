Occasione fallita dal Monza, il Perugia passa all'84 e manda i brianzoli ai playoff

Nella 38esima giornata del campionato di Serie B il Monza fallisce una grande occasione perdendo 1 a 0 contro il Perugia in una gara complicatissima.

La prima brutta notizia per i brianzoli arriva dagli altri campi: il Pisa va in vantaggio contro il Frosinone. Questo regala una speranza playoff ai padroni di casa che devono assolutamente vincere.

Al 25’ Gytkjaer si divora il vantaggio dopo un bellissimo passaggio di Molina ma il danese sbaglia.

Altra brutta notizia al 35′: Cremonese in vantaggio al Sinigaglia, i ragazzi di Stroppa devono vincere.

Minuto 43′, azione a destra di Mota C. che serve Gytkjaer che non riesce a portare avanti i suoi.

Il secondo tempo comincia alla grande per il Perugia che al 49′ va vicinissimo all’1 a 0 con la traversa di De Luca che fa tremare la porta.

Occasione incredibile al 76’ per il Monza: Mancuso calcia in porta ma Chichizola dice di no; la palla arriva a Ciurria che calcia da fuori ma trova ancora una volta una grande risposta del portiere avversario.

Al minuto 84 succede l'incredibile. Ferrarini riceve palla indisturbato dentro l'area e batte Di Gregorio a tu per tu, mandando i brianzoli ai playoff.

Dopo questa sconfitta, il Lecce e la Cremonese sono promosse in Serie A.