Pacenza Stefano e Sordillo Samuele sono due nuovi giocatori del Seregno

Il Seregno continua la restaurazione della rosa con tanti nuovi innesti negli ultimi giorni, arrivati in città per aiutare la squadra nella scalata verso la Serie C.

Nelle ultime ore sono stati ufficializzati gli acquisti di Pacenza Stefano e Sordillo Samuele. Il comunicato del club:

“Altri 2 giocatori a disposizione del SEREGNO CALCIO di Mr.Lanzaro.

PACENZA STEFANO, esterno difensivo dx classe 2002. Preso a TITOLO DEFINITIVO dal Asd Citta' di Cerveteri.

SORDILLO SAMUELE, esterno difensivo dx classe 2001. Approdato a Seregno con oltre 70 presenze nel Campionato di Serie D.”