Papu Gomez, tutto pronto per il trasferimento a Monza: l’argentino torna in Serie A

«È stato il colpo del Condor inaspettato» ha affermato l’allenatore del Monza Raffaele Palladino riferendosi all’ennesimo grande affare di mercato di Adriano Galliani. Al termine del match tra la sua squadra e il Bologna, infatti, il mister dei brianzoli ha così confermato l’ultim’ora diffusa da “Sky Sport” riguardo l’arrivo in città di un grande ex della Serie A: il Papu Gomez. Sempre secondo quanto si legge l’argentino, atteso già nella giornata di domani per le visite mediche, dovrebbe firmare un contratto fino a giugno.

«Ci piace molto. È un giocatore forte, un giocatore di grande esperienza e di grandi qualità tecniche. Lo aspettiamo a braccia aperte e ci auguriamo che presto ci possa dare una grande mano. So che viene con grande entusiasmo e con grande voglia di rimettersi in gioco e in discussione. Noi lo aspettiamo» ha poi concluso Palladino.

Un trattativa improvvisa quella che ha ulteriormente acceso il post partita del Monza, squadra ufficialmente pronta ad accogliere tra le sue fila l’ex Siviglia - attualmente svincolato - come un importante rinforzo.