Pareggio nel derby tutto brianzolo tra Cavenago e Vibe Ronchese

Alla Vibe Ronchese servivano punti fondamentali per credere ancora nella salvezza diretta senza passare dai playout e invece contro il Cavenago è arrivato solo un pareggio. La gara ha visto scendere in campo una Vibe molto più agguerrita rispetto ai cugini giallorossi che, invece, al loro primo anno in categoria hanno già raggiunto la matematica salvezza. A sbloccare la gara dopo neanche quattro minuti di gioco è Riu della Vibe Ronchese. Il primo tempo, vede quindi la formazione di Donghi gestire il gioco e rientrare in campo alla ripresa con la stessa convinzione, tanto che il Cavenago di Tinelli subisce la seconda rete al 7' della ripresa. Ma ecco che il Cavenago esce fuori e riesce a pareggiare i conti prima con Verderio e poi con il solito Galleani. Un punto a testa che serve a ben poco alla VIbe Ronchese, che ora dovrà cercare di conqusitare tre punti nella sfida decisiva contro il Barzago.