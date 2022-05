Il Monza sfiderà il Brescia in semifinale ai playoff

L'accesso alla serie A si gioca ai playoff. E i biancorossi sfideranno il Brescia. Sarà la squadra lombarda l'avversario del Monza nelle semifinali dei playoff della Serie BKT, che decreteranno la terza squadra promossa in Serie A. Il Brescia ha eliminato il Perugia nel turno preliminare in gara secca, vincendo 3-2 al Rigamonti e guadagnandosi così la doppia sfida col Monza.

Le partite

La gara d'andata si giocherà mercoledì 18 maggio alle 19 allo stadio Rigamonti di Brescia, mentre il ritorno si disputerà all'U-Power Stadium domenica 22 maggio alle 18.

Il regolamento

Alle semifinali entrano in gioco Pisa e Monza: entrambe giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa. In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari ma si terrà conto della differenza reti nelle due partite (non vale la regola del gol in trasferta). In caso di ulteriore parità si qualifica la squadra meglio posizionata in classifica.

Finali – Anche la finale si gioca al ritorno in casa della meglio classificata. In caso di parità al termine dei 180 minuti i criteri sono gli stessi delle semifinali. Nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con gli stessi punti (quest’anno accadrebbe solamente con Pisa e Monza) e fossero in parità come differenza reti al termine delle due gare, sono previsti supplementari e calci di rigore.