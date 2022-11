Eccellenza A, Pontelambrese-Ardor Lazzate termina 2 a 2

Finisce 2 a 2 il match tra Pontelambrese e Ardor Lazzate, valido per la 12esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A.

Sono gli ospiti ad andare in vantaggio dopo soli 3 minuti quando Zucchetti crossa in mezzo e trova il solito Artaria che in girata non sbaglia.

Al 21’ i padroni di casa trovano il meritato pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo dove Maffia è più lesto di tutti a ribadire in rete.

Minuto 41, le due squadre continuano ad attaccare e le difese, sottopressione, commettono errori importanti, come dimostra l’Ardor Lazzate che permette a Kamal di segnare a porta libera.

Quando sembra che i brianzoli subiscano il colpo, al 44’ arriva il definitivo pari con una punizione dalla trequarti apparentemente innocua, che nessuno tocca e finisce in rete.