Non si parla solo di mercato in casa Monza, infatti, nella bellissima cornice del Belvedere Jannacci, i brianzoli sono stati premiati per la loro storica stagione.

Il comunicato del club:

“Un premio e un riconoscimento speciale per il Monza dalla Regione Lombardia.

Questa mattina nella prestigiosa cornice del Belvedere Jannacci, al 31° piano di Palazzo Pirelli a Milano, i biancorossi sono stati premiati per la storica promozione in Serie A insieme ad altre due società calcistiche lombarde, la Cremonese e il Como Women.

A ricevere il premio per i biancorossi è stato l'Amministratore Delegato Adriano Galliani, che ha donato una maglia del Monza personalizzata al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, promotore dell'iniziativa.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il Sottosegretario regionale allo Sport Antonio Rossi, i Vice Presidenti del Consiglio regionale Francesca Brianza e Carlo Borghetti, i Consiglieri segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi, numerosi Assessori e Consiglieri regionali.”