Le prime parole di Pablo Marì dopo l'accoltellamento: "Ho visto una persona morire davanti a me"

Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", arrivano le prime parole di Pablo Marì riferite all'a.d. Galliani e l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino:

"Oggi ho avuto suerte, perché ho visto una persona morire davanti a me. Ero con il carrello con dentro il mio bambino e ho sentito un dolore atroce alla schiena. Poi quell'uomo ha accoltellato un altro alla gola"

Anche lo stesso a.d. del Monza ha parlato al Tg2 Post della situazione:

“Mi dicono che dovrebbe riprendersi abbastanza rapidamente. Ha dei muscoli lesionati, delle lesioni. Ma non è gravissimo. È cosciente e gli stanno dando dei punti in una sala operatoria o qualcosa di simile. Ma ripeto, non è in pericolo di vita".