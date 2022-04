Problemi in casa Folgore Caratese, il Brusaporto passa 1 a 2

Squadra in casa

Squadra in casa Folgore Caratese

Brutta sconfitta della Folgore Caratese nello scontro diretto per il secondo posto contro il Brusaporto.

I brianzoli sbloccano subito il match al 7’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando Esposito stacca di testa e infila l’estremo difensore avversario.

Al 14′ clamorosa occasione per gli ospiti che si procurano un rigore con Iori, che si presenta dal dischetto ma sbaglia, grazie alla bella parata di Merelli.

Il secondo tempo però vede il Brusaporto entrare in campo con un altro spirito e al 58’ Iori mette in mezzo un pallone che Stefanoni in semi rovesciata butta dentro.

Minuto 71’, episodio che chiude il match in favore dei ragazzi di Carobbio: Menni lancia Valsecchi che con un tocco morbido beffa Merelli, non impeccabile in questa occasione.