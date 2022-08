Promozione, Agrate buona la prima. Oggi arriva il neopromosso Bresso

Gol e spettacolo nella prima della Speranza Agrate in Coppa Italia Promozione. Ma appena dopo tre giorni dall'esordio stagionale è tempo di ritornare a giocare altri novanta minuti per la seconda giornata della competizione. Oggi la squadra di Agrate ospita la neopromossa CG Bresso per provare ad ottenere altri tre punti che la porterebbero automaticamente alla fase successiva.

Ma, i rossoverdi alla prima, hanno faticato e raggiunto solo nel finale la vittoria. Una gara che ha visto ben sette gol segnati, di cui sei solo nella seconda frazione di gioco. Insomma si sono divertiti parecchio nella prima stagionale Sedriano e Agrate. A partire forte sono i padroni di casa che mettono in difficoltà i brianzoli e si portano in vantaggio all 23' con Cosmai. Al rientro in campo Nenadovic (Agrate) realizza il pareggio su rigore ma al 12' il Sedriano torna in avanti con Pellegata. Reazione immediata dei rossoverdi che rispondono con Brusati e Odone, new entry della formazione guidata da Altarelli. Nei dieci minuti finali succede di tutto: Garavaglia pareggia al 35', ma ancora una volta arriva la grande prova di forza di Agrate. Brusati sigla la sua doppietta personale e regala il primo sorriso della stagione ad Altarelli.