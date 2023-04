Promozione - Base 96, tutto facile con la Solese: 3-0

Il Base 96 non sbaglia contro il fanalino di coda Solese e rinvia la festa del Saronno. Partita in controllo dei rossoverdi che passano al 16’ con un colpo di testa di Marinoni su cross di Scilingo. I bollatesi però non vogliono uscire di scena senza lasciare il segno e reagiscono prontamente ma confermano le enormi difficoltà in fase realizzativa. Prima del riposo allora s’accende Cazzaniga che serve Carraro, palla a rimorchio per Cesana che non sbaglia e indirizza la partita. Nella ripresa gli ospiti provano a riaprirla ma Bajoni e Dervishay sparano a salve da distanza ravvicinata esaltando Tomasello, mentre sul fronte opposto è Marinoni a sciupare due buone occasioni. A dieci minuti dal termine è allora Marinaci a siglare il 3-0 e mandare i titoli di coda sul match.

IL TABELLINO

Base 96-Solese 3-0 (2-0)

Base 96: Tomasello, Scilingo (28’ st Indelicato), Locatelli, Gjonaj, Villa, Arienti, Cesana (18’ st Cutuli), Carraro (24’ st Giuliani), Marinoni (30’ st Marinaci), Cazzaniga, Rossi (10’ st Siviero). A disposizione: Porro, Cappanera, Severino, Riboldi. Allenatore: Varaldi.

Solese: De Cesare, Trionfo (18’ pt Mandotti), Rana (40’ pt Malvaso), Braga (18’ st Montanaro), Bezzi, Bollini, Castiglioni, Ceresi (29’ st Altamura), Bajoni, Sala, Russo (1’ st Dervishay). A disposizione: Tremolada, Villani, Quinci, Cozzi. Allenatore: Stefani.

Arbitro: Hussein di Saronno (Letterio di Saronno e Galmarini di Gallarate).

Marcatori: pt: 16’ Marinoni (B), 46’ Cesana (B); st: 36’ Marinaci (B).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Carraro (B), Braga (S).