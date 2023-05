Promozione - Base 96 sprecone, con il Saronno è 1-1

Occasione sprecata per il Base 96 che contro un Saronno già promosso non va oltre l'1 a 1 e non riesce a blindare il secondo posto.

I rossoverdi vengono agganciati dal Meda a quota 57 restando davanti solo per la differenza reti, ma dovranno fare attenzione all’ultima giornata dove saranno costretti a vincere.

A spingere i brianzoli verso la vittoria è Cazzaniga, che dopo aver sciupato una ghiotta occasione nel primo tempo si riscatta a inizio ripresa, sbloccando il match con un gran tiro sul secondo palo. Il numero 10 potrebbe anche chiudere i conti ma spreca ben due volte la palla del raddoppio, così a cinque minuti dal novantesimo arriva la beffa: corner per i biancocelesti, testa di Torriani perso sul secondo palo dalla difesa e pareggio ospite. Al 93’ però i padroni di casa hanno un’altra enorme chance per assicurarsi l’intera posta in palio, ma Gjonaj calcia malissimo un rigore che Bardaro para con facilità. I ragazzi di Tricarico restano così imbattuti negli scontri diretti in questa stagione e si preparano alla grande festa coi tifosi di domenica prossima allo stadio Colombo-Gianetti, per celebrare al meglio la vittoria del campionato e il ritorno in Eccellenza.

Base 96-Saronno 1-1 (0-0)

Base 96: Porro, Scilingo, Indelicato (20’ st Arienti), Gjonaj, Cappanera (17’ st Locatelli), Villa, Cesana, Carraro (7’ st Rossi), Marinoni (26’ st Marinaci), Cazzaniga (36’ st De Petri), Giuliani. A disposizione: Tomasello, Severino, Cutuli, Siviero. Allenatore: Varaldi.

Saronno: Bardaro, Bredice (17’ st Zanotti), Rudi (10’ st Pelucchi), Gheller, Torriani, Bello, De Marco (17’ st Pozzi), Confalonieri (17’ st Scampini), Maugeri, Di Noto, Drago (17’ st Della Torre). A disposizione: Borges, Sasso, Bruno, Brighenti. Allenatore: Tricarico.

Arbitro: Steffenoni Grandi di Bergamo (Mattavelli di Lecco e Ryo Bogni di Gallarate).

Marcatori: st: 11’ Cazzaniga (B), 40’ Torriani (S).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Scilingo (B), Villa (B), Carraro (B), Confalonieri (S), Drago (S).