Promozione - Il Base 96 stende l'Accademia Inveruno, 3-0

Squadra in casa

Squadra in casa Base 96 Seveso

Vince ancora il Base 96 Seveso che schianta l'Accademia Inveruno con un secco 3-0.

Non è tutto facile per i rossoverdi, però, perchè l'inizio gara vede gli ospiti andare vicini al vantaggio ma la conclusione ravvicinata di Ferrando si stampa sul palo. E così gol sbagliato, gol subito: al 35' Mainini non trattiene il tiro di Cesana, si avventa Marinoni ed è 1-0.

Nella ripresa il Base è molto più determinato e trova altre due reti: al 22' c'è il raddoppio firmato Carraro di testa, al 44' Marinaci trasforma il rigore del definitivo 3-0 conquistato da Cazzaniga. Poco prima, però, Pisoni aveva fallito l'opportunità di riaprire i giochi.

IL TABELLINO

Base 96-Accademia Inveruno 3-0 (1-0)

Base 96: Porro, Scilingo, De Petri (33’ st Villa), Gjonaj (45’ st Rossi), Cappanera, Carlone, Cesana (17’ st Severino), Carraro (27’ st Riboldi), Marinoni (31’ st Marinaci), Cazzaniga, Giuliani. A disposizione: Tomasello, Arienti, Siviero, Locatelli. Allenatore: Varaldi.

Accademia Inveruno: Mainini, Martini C., Bisceglia, Binaghi (1’ st Notareschi M.), Ferrando (14’ st Pisoni G.), Vago, Greco, Frigerio (33’ st Martini P.), Carbone (33’ st Venegoni), Petruzzellis, Pisoni D. A disposizione: Di Nello, Notareschi A., Zavota, Martella, De Cao. Allenatore: Palazzi.

Arbitro: Masseroli di Bergamo (Volpe e Crespi di Busto Arsizio).

Marcatori: pt: 35’ Marinoni (B); st: 22’ Carraro (B), 44’ rig. Marinaci (B).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Gjonaj (B), Carraro (B), Riboldi (B), Ferrando (I).