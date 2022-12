Promozione, due colpi in entrata per il Biassono

Ponti e via. Con l'inizio di Dicembre e la conclusione della tredicesima giornata di Promozione, le squadre si stanno preparando per affrontare l'ultima giornata prima della sosta natalizia. Ma non solo. Infatti il 1 dicembre si è aperto il mercato invernale per quanto riguarda i campionati dilettantistici, sì un mercato di "riparazione" o meglio, le squadre cercheranno di prendersi quei giocatori svincolati o non contenti. Perciò siamo sicuri che non mancheranno sorprese e bombe di mercato.

Neanche il tempo di dare il via alla sessione invernale che il Biassono, che milita nel girone B di Promozione, ha già annunciato i primi acquisti.

Sono ben due, quindi gli, innesti per la formazione rossoblu brianzola. Il primo, giovane classe 2003 proprio di Biassono, è il difensore Federico Ferrari che arriva dalla prima parte di stagione in cui militava nel campionato di Eccellenza con la Leon. Un altro innesto per la compagine guidata da mister è il portiere classe 1999 Andrea Vicini. L'estremo difensore arriva da tre stagioni con Lesmo, l'ex Football Leon, e dall'All Soccer Brugherio, tutte squadre che hanno militato in Prima Categoria.