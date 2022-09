Promozione, ecco le squadre impegnate nella terza giornata di Coppa Italia

Dopo la seconda giornata di campionato, è tempo di ritornare alle gare della Coppa Italia Promozione. Oggi prende il via l'ultimo turno, il terzo, della fase a gironi che decreterà ufficialmente le squadre che passeranno alla fase successiva della competizione.

Partiamo dalla Concorezzese, inserita nel girone 9, oggi riposa. In ogni caso la formazione di Nava è già stata eliminata visto la sconfitta con il Cinisello e Missaglia Maresso. Nel girone 10 Casati Arcore impegnata ad Arcellasco: ai monzesi basta il pari per passare. Nel girone 12 la Vibe Ronchese deve vincere contro la Grentarcadia con due reti di scarto e senza subire gol se vuole passare, visto che Galbiate è a quattro punti e riposa. Il Cavenago, in testa a 3 punti, si gioca in tranquillità il passaggio del turno. Ai giallorossi basta un pareggio contro l'Almè nel girone 13.

La Speranza Agrate, inserita nel girone 8, invece dovrà aspettare l'esito di Bresso-Sedriano per capire come andrà a finire, anche se la squadra rossoverde di Agrate ha dalla sua i quattro punti conquistati nelle prime due giornate.



COPPA ITALIA PROMOZIONE - PRIMA FASE

Girone 8

Sedriano-Speranza Agrate 3-4. Riposa: Bresso

Speranza Agrate-Bresso 0-0. Riposa: Sedriano

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Bresso-Sedriano. Riposa: Speranza Agrate

Classifica: Speranza Agrate 4, Bresso 1, Sedriano 0

Girone 9

Cinisello-Concorezzese 3-0. Riposa: Missaglia Maresso

Concorezzese-Missaglia Maresso 1-2. Riposa: Cinisello

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Missaglia Maresso-Cinisello. Riposa: Concorezzese

Classifica: Cinisello e Missaglia Maresso 3, Concorezzese 0.

Girone 10

Casati Arcore-Costamasnaga 3-0. Riposa: Arcellasco

Costamasnaga-Arcellasco 1-3. Riposa: Casati Arcore

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Arcellasco-Casati Arcore. Riposa: Costamasnaga

Classifica: Casati Arcore e Arcellasco 3, Costamasnaga 0.

Girone 12

Grentarcadia-Galbiate 1-2. Riposa: Vibe Ronchese

Galbiate-Vibe Ronchese 0-0. Riposa: Grentarcadia

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Vibe Ronchese-Grentarcadia. Riposa: Galbiate

Classifica: Galbiate 4, Vibe Ronchese 1, Grentarcadia 0.

Girone 13

Almè-Olgiate Aurora 0-0. Riposa: Cavenago

Olgiate Aurora-Cavenago (a Casatenovo) 2-3. Riposa: Almè

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Cavenago-Almè. Riposa: Olgiate Aurora

Classifica: Cavenago 3, Almè e Olgiate Aurora 1.