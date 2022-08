Promozione, La Concorezzese aspetta il Missaglia Maresso

La Concorezzese di Mister Nava è pronta al debutto tra le mura amiche in Coppa Italia Promozione. In questo turno arriva la neo promossa lecchese Missaglia Maresso, all'esordio in questo campionato. Ma i brianzoli hanno già fatto il loro debutto in questa stagione: nel weekend appena passato sono stati impegnati con il Cinisello, dove hanno rimediato una sconfitta per 3-0.

A condurre la partita sono fin dai primi minuti i padroni di casa milanesi, bravi ad andare in vantaggio al 16’ con un gran gol su rigore di Mantellini. Il Cinisello gioca meglio la prima frazione, ma rischia di andare al riposo sul risultato di 1-1 quando Prato colpisce in pieno la traversa. Nella ripresa i rossoblù tornano in campo ancora più carichi e trovano prima il gol del raddoppio con Giambrone e poi Tumiatti chiude definitivamente la partita.

Ecco il Girone 9:

Cinisello-Concorezzese 3-0. Riposa: Missaglia Maresso

Martedì 30/8 (ore 20.30): Concorezzese-Missaglia Maresso. Riposa: Cinisello

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Missaglia Maresso-Cinisello. Riposa: Concorezzese

Classifica: Cinisello 3; Missaglia Maresso e Concorezzese 0.