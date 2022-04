Promozione: la Concorezzese è matematicamente salva

Vittoria in casa per la formazione di Nava che ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Un primo tempo a ritmi non troppo alti e senza emozioni da parte di entrambe le squadre. Nel secondo tempo, invece, sembra di assistere a un'altra gara: sono ben quattro le reti segnate. A trovare il gol del vantaggio è proprio la Concorezzese con Calloni che al 20' porta in avanti i suoi. Subito riesce a pareggiare i conti Stefanoni che riporta in parità la gara. Lovece prima e Marzucca poi, chiudono i conti e permettono ai biancorossi di festeggiare la vittoria a fine gara e i 40 punti conquistati fino ad ora.

La prossima gara sarà in trasferta contro il Cinisello.