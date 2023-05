Promozione - Solo un pari per il Base 96, è terzo posto

Il Base 96 non riesce a sfondare il muro dell’Universal Solaro e viene fermato sullo 0-0 venendo scavalcato dal Meda al secondo posto, dovendo così giocare in trasferta la finale playoff nel derby brianzolo coi bianconeri.

Rossoverdi che recriminano per due possibili rigori, nel primo tempo su Rossi e nel secondo su Marinaci. Prima frazione molto più bloccata, mentre nella ripresa escono i sevesini che non riescono però a concretizzare delle buone occasioni con Cazzaniga, Marinaci, Riboldi e Cesana. I giallorossi salutano così i propri tifosi con un buon pareggio, anche se la classifica al giro di boa poteva far sognare anche qualcosa in più.

Universal Solaro-Base 96 0-0 (0-0)

Universal Solaro: Cuzzolin, Giordano (45’ st Perin), Parisi, Greco, D’Astoli, Romanò (9’ st Baglio), Marquez (35’ st D’Urso), De Carlo, Giglio, Fabozzi (25’ st Magro), Gerevini (16’ st Bottan). A disposizione: Bizzi, D’Elia, Accetturo, Somaini. Allenatore: Broccanello.

Base 96: Tomasello, Scilingo (33’ st Riboldi), Locatelli (1’ st Giuiani), Gjonaj, Villa, Arienti, Cesana, Cutuli (17’ st Carraro), Marinoni (34’ pt Marinaci), Cazzaniga, Rossi (1’ st De Petri). A disposizione: Porro, Severino, Carlone, Siviero. Allenatore: Varaldi.

Arbitro: Bitonti di Brescia (Rahaman e Malizia di Varese).