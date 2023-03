Promozione - Successo playoff per il Base 96, Lomazzo ko 2-1

Successo fondamentale per il Base 96 che a Lomazzo conquista tre punti che mettono, almeno momentaneamente, la squadra comasca alle corde in ottica playoff. I ragazzi di Lupi, infatti, sono ora sesti ma soprattutto distanti ben 12 lunghezze dai brianzoli.

Partita maschia che si traduce in una prima frazione senza grosse emozioni, fatta eccezione per una chance per Rampoldi che temporeggia troppo facendosi rimontare dal difensore.

Ad inizio ripresa la velocità di Cazzaniga sblocca il match: all'11' serve Marinoni che colpisce il palo, ci pensa Severino con un tapin a correggere la conclusion in rete. Cinque minuti più tardi chance per Cazzaniga che semina il panico fino a costringere Griggio ad una parata tutt'altro che semplice, ancora una volta è un tapin a consacrare il raddoppio, questa volta ad opera di Carraro. Nel finale il gol di Cassina di testa da corner ridà linfa ai comaschi ma non basta per evitare la sconfitta.

Esperia Lomazzo-Base 96 1-2 (0-0)

Esperia Lomazzo: Griggio, Cassina, Rampoldi (23’ pt Ronzoni), Riolo (25’ st Leone), Pisani, Quitadamo (19’ st Pozzi), Romeo (17’ st Butti), Canavesi, Metti, Schiavano, Garri (17’ st Sala). A disposizione: Stillitano, Reci, Pagliari, Brittanni. Allenatore: Lupi.

Base 96: Porro, Cappanera (27’ st Scilingo), De Petri (25’ st Locatelli), Gjonaj (45’ st Villa), Carlone, Arienti, Severino, Carraro, Marinoni (37’ st Siviero), Cazzaniga, Riboldi (27’ st Marinaci). A disposizione: Tomasello, Staffoni, Cutuli, Rossi. Allenatore: Varaldi.

Arbitro: Alia di Milano (Buratti e Barlocco di Busto Arsizio).

Marcatori: st: 11’ Severino (B), 16’ Carraro (B), 37’ Cassina (L).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Canavesi (L), Riboldi (B), Gjonaj (B), Scilingo (B).