Promozione, Vibe Ronchese tre punti d'oro a Galbiate

Dopo il pareggio di Coppa Italia Promozione, la Vibe Ronchese di mister Nava ha esordito in campionato. Sul campo esterno di Galbiate sono aeprrivati i primi tre punti di questa stagione grazie alle reti di Airoldi e Montesano. Una gara senza troppe emozioni nella prima frazione di gioco, che si è accesa completamente nella seconda parte di gara quando entrambe le squadre sono tornate in campo per provare a portarsi a casa la vittoria. La Vibe sblocca con una punizione efficace di Airoldi all'8', non senza poche polemiche visto che sembrava non essere entrato completamente il pallone. Il raddoppio arriva alla mezz'ora quando un errore in fase difensiva della squadra galbiatese permette a Montesano di scappare sul filo del fuorigioco e insaccare nella rete di Riva. A nulla serve la rete di Intrieri a minuto 31, la gara si chiude i con i festeggiamenti della squadra di Ronco Briantino.