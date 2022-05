Promozione, Vittoria della Vibe Ronchese e salvezza sempre più vicina

La Vibe Ronchese vince e può ancora sperare nella salvezza diretta. Nelle ultime gare non erano arrivate delle vittorie, bensì dei pareggi e nella gara contro Barzago serviva, per forza di cose, una vittoria. A sbloccare la gara contro i lecchesi dopo neanche sei minuti ci pensa Intrieri che sfrutta un passaggio del compagno e buca la porta di Soldo. Nel secondo tempo, invece al 17' a siglare il raddoppio è Todeschini, autore dell'assist sul primo gol. Insomma, ora la Vibe deve affrontare il Cinisello, in una gara da dentro o fuori. Sicuramente non sarà semplice per la formazione di Donghi, visto che i milanesi lottano per i playoff.



Ecco la classifica aggiornata del girone B:?

Muggiò 67

Alta Brianza 64

Arcellasco 59

Cinisello 57

Olimpiagrenta 45

Lissone 43

Casati Arcore 43

Sondrio 40

Concorezzese 40

Cavenago 39

ColicoDerviese 30

Olgiate Aurora 30

Vibe Ronchese 28

Cob 91 21



Arcadia Dolzago 20Barzago 18