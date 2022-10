Calcio Femminile | Real Meda, Beatrice Antoniazzi convocata in nazionale Under 16

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

"Il cielo si tinge di azzurro, come la maglia che indosserà nei prossimi giorni la nostra Beatrice Antoniazzi, convocata in Nazionale Under 16.

La classe 2007 nella scorsa stagione era già stata convocata in un raduno con la Nazionale a Coverciano dal 29 marzo al 2 aprile e anche in diverse selezioni territoriali. Ora è pronta a vivere questa nuova avventura al CPO di Tirrenia.

Il tecnico Viviana Schiavi, che da quest'anno guida la più giovane delle Nazionali femminili, ha convocato 24 calciatrici classe 2007, tra cui Beatrice, che si raduneranno nella mattinata di lunedì 17 ottobre fino a giovedì 20 ottobre.

La nostra numero 9 ha già iniziato la stagione con 3 reti all’attivo e delle ottime prestazioni mostrate in campo. Ora dovrà dare prova delle sue capacità nel tanto desiderato stage Azzurro, augurandoci che possa dare il meglio di sé e far vedere quanto vale!"

(Comunicato stampa Real Meda Femminile)