Real Meda, Beatrice Antoniazzi trionfa con la Nazionale U16

Concluso il Torneo di Sviluppo Uefa in Portogallo, che vede le azzurrine e la nostra Beatrice Antoniazzi uscirne vincitrici.

Nella seconda partita contro la Germania la Nazionale ha vinto per 2-1 e Beatrice è partita da titolare e ha giocato 79 minuti.

Poco influente la sconfitta nella terza e ultima e partita contro l’Inghilterra per 2-0.

La CT Viviana Schiavi ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare duramente e di mantenere lo spirito di squadra.

Ora Beatrice è pronta tornare in campionato e mettere in campo ciò che ha imparato in questi giorni.

(Comunicato Real Meda)