Calcio Femminile | Il Real Meda cade 3 a 2 contro l'Angelo Baiardo

Nella quarta giornata di Serie C, il Real Meda ha affrontato l'Angelo Baiardo allo Stadio Mino Favini di Meda.

Il primo tempo è stato caratterizzato da alcune azioni chiave. Al 10’un tiro dalla distanza centrale di Ragone è stato parato in modo magistrale da Denevi. Tuttavia, il Real Meda è riuscito a mettere a segno un gol al 11’ grazie a Podda. Al 18' Ballabio ha effettuato un passaggio in verticale ad Arosio, che purtroppo non è riuscita a colpire la palla in modo decisivo. Il pareggio per l'Angelo Baiardo è arrivato al 32' grazie a Tortarolo.

Ma il Real Meda non ha perso tempo e al 36' Ferrario ha segnato un gol spettacolare, calciando dal limite dell'area piccola di rigore e trafiggendo Denevi.

Un'altra occasione è stata creata dal Real Meda al 40° minuto, quando Arosio ha tentato un tiro dalla distanza, ma la palla è volata appena sopra la traversa.

Il secondo tempo ha visto l'Angelo Baiardo cercare di pareggiare la partita. Al 48', Favali ha creato un'occasione per l'Angelo Baiardo, ma il suo tiro è stato parato da Ripamonti. Il pareggio per l'Angelo Baiardo è arrivato al 52' grazie a Calcagno. La partita si è fatta sempre più intensa, e al 71' minuto, il Real Meda ha effettuato un cambio, con l'uscita di Ragone e l'ingresso di Indomenico.

L'Angelo Baiardo ha ottenuto un calcio di rigore, che è stato trasformato da Calcagno in gol. Le Black Panthers hanno provato a rimettersi in gioco al 80' minuto, effettuando un doppio cambio, ma l'Angelo Baiardo ha continuato a premere.

Nel finale, l'Angelo Baiardo ha avuto un'occasione d'oro al 85' minuto, ma Ripamonti ha fatto un intervento straordinario per negare il gol del 2-4. Il Real Meda ha avuto un'ultima occasione al 90' minuto, ma ha sprecato un'occasione clamorosa da sola davanti alla porta.

(Comunicato Meda Women)

Tabellino:

Real Meda: Elena Ripamonti, Laura Roma, Sofia Ballabio, Eleonore Freby, Greta Podda, Carolina Mariani, Costanza Molteni, Giulia Ragone, Rebecca Arosio, Silvia Campisi, Chiara Ferrario

A disposizione: Amanda Barzaghi, Chiara Rovelli, Gaia Badino, Sofia Viscuso, Giordana Indomenico, Federica Moroni, Alima Kouda, Claudia Roventi, Francesca Sironi

Allenatore: Gianni Zaninello, Mattia Marelli

Angelo Baiardo: Alessia Denevi, Virginia Delucchi, Beatrice Paganini, Carola Spotorno, Silvia Casciani, Jessica Nasso, Giada Traverso, Sara Favali, Alessia Calcagno, Giulia Tortarolo, Martina Crivelli

A disposizione: Elisabetta Pescarolo, Beatrice Bruzzone, Cecilia Donati, Alessia Giuffra, Carola Librandi, Ilaria Lopez, Sara Lusardi, Alice Spiga, Giulia Tassi

Allenatore: Danilo Veloce

Marcatrici: 11' Greta Podda (R), 32' Giulia Tortarolo (A), 36' Chiara Ferrario (R), 52' Alessia Calcagno (A), 71' rig. Alessia Calcagno (A)