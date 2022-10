Calcio Femminile | Il Real Meda cade in casa contro l’Orobica

Partita non facile quella tra Real Meda ed Orobica giocata sabato alle 15:30. Il Real Meda arriva dalla prima vittoria della stagione contro l’Independiente Ivrea. L’Orobica, prima in classifica, finora non ha perso neanche una partita.

Le bergamasche pressano sin dai primi minuti e dopo un paio di occasioni aprono la gara la 12’. Petrova crossa in area per Casini che calcia in porta e trova la rete del vantaggio. Al 32’ il Real Meda va vicinissimo alla rete del pareggio. Moroni, dopo aver ricevuto palla da Antoniazzi, serve Toth che col destro colpisce la traversa. Dopo un minuto, arriva la risposta dell’Orobica; Moroni attaccata da tee perde palla, Lazzari dai trenta metri tira direttamente in rete. A seguito del gol segnato Ripamonti subisce un infortunio ed è costretta ad abbandonare il campo, seguiranno esami strumentali per esaminare l’entità dell’infortunio. Al suo posto entra Barzaghi. Proprio la neoentrata si rende partecipe di una parata importante al 39’, deviando a lato il tiro di Petrova. Al 44’ sempre Barzaghi devia in calcio d’angolo un tiro pericoloso con una parata precisa.

Si conclude sullo 0-2 il primo tempo tra Real Meda e Orobica.

La seconda frazione di gara si apre con un triplo cambio per le Black Panthers, escono Moroni, Rovelli e Ferrario, al loro posto entrano Podda, Carabetta e Bacullo. Dopo 4’ minuti Barzaghi difende ancora la porta. Petrova passa ad Ivanova che calcia, ma la nostra numero dodici para e manda il pallone sulla traversa. Al 17’ arriva il primo cambio per l’Orobica, esce Troiano ed entra Lovecchio. Dopo sette minuti, esce anche Lazzari ed entra Naydenova. Al 28’ per il Real Meda esce Ragone, al suo posto entra Mariani. Al 33’ per le bergamasche esce Ivanova ed entra Licini. Al 45’+1’ Longo serve Bacullo in area di rigore, ma il tiro è debole e para Bassi. Dopo un minuto, ci riprova Bacullo, servita da Roma, ma la palla viene giocata in calcio d’angolo. Nulla da fare per le brianzole e la partita si conclude sul punteggio di 0-2.