Ufficiale, il Real Meda Femminile chiude un rinnovo importante!

“Il Real Meda annuncia il rinnovo per un’altra stagione della centrocampista Carolina Mariani. Carolina, al Real Meda dal 2021, continuerà a far parte della squadra per la prossima stagione.

Durante questa stagione, Carolina ha collezionato 28 presenze e segnato 9 gol, dimostrando il suo valore e il suo contributo al team.

Queste le dichiarazioni di Mariani sul rinnovo:

"Sono felice della società, della squadra e del gruppo che siamo. Sono contenta della stagione passata anche se penso che avremmo potuto toglierci più soddisfazioni. Sono entusiasta di poter vestire questi colori anche la prossima stagione e dare continuità al lavoro che abbiamo iniziato quest’anno."

Parlando della prossima stagione, Carolina ha aggiunto:

"Sono carica a mille e pronta a dare il massimo per la squadra. Voglio vincere con questa maglia!"

(Comunicato Real Meda)