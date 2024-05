Il Real Meda festeggia 40 anni di storia

“Real Meda compie 40 anni ed è pronto a vestirsi a festa per celebrare insieme a tifosi ed appassionati questo incredibile traguardo.

Il primo dei tanti eventi in occasione del nostro quarantesimo compleanno sarà Venerdì 31 maggio 2024 alle ore 21:00, presso la Sala Civica Radio del comune di Meda. “Kick the social influence: Connettersi attraverso il calcio femminile” è il nome del convegno che tratterà nel profondo come la comunicazione ha cambiato e sta cambiando il movimento del calcio femminile e non solo.

Mediatore dell’evento sarà Daniere Porro, giornalista di TeleLombardia. Tra i relatori saranno presenti: Nicoletta Vittadini, professoressa dell’Università Cattolica di Milano, Nazarena Grilli, CT della Nazionale Under 23 femminile, Tiziana Pikler, Direttrice della testata giornalistica LFootball, Lucia Anselmi, Giornalista, Laura Roma, capitana del Real Meda, Costanza Molteni, vice capitana Real Meda, Marta Vergani, calciatrice del Real Meda e altre importanti figure sportive del panorama nazionale.

Ma prima ripercorriamo la storia della nostra società. Le origini sono da ricercare nel 1984 quando, per gioco, venne indetta una Leva Calcistica per sole bimbe e l'esito positivo spinse i dirigenti della Real Amatese a costituire una squadra di calcio femminile.

Nei dieci anni successivi il gruppo continuò a crescere, non solo d'età, dai Tornei C.S.I. alla Serie C della F.I.G.C. Molti successi, ma soprattutto il forte cambiamento a livello societario, necessario per supportare un'attività sempre in crescita.

Nel giugno del 2001 l'A.C.F. Real Amatese si fonde con l'A.C.F. Mariano Comense (società che nella stagione 1988/89 aveva ottenuto la promozione in Serie B, ma aveva dovuto rinunciare al salto di Categoria perché le risorse finanziarie ed organizzative erano insufficienti) e così nasce la Real Amatese Mariano.

Dalla stagione 2001 alla stagione 2008 la prima squadra milita nel campionato di serie C, contemporaneamente la società mette le basi per un settore giovanile con un incremento di partecipanti di anno in anno presentandosi nei campionati femminili con primavera e giovanissime.

L'anno 2009 segna una tappa fondamentale nel percorso di questa società che per migliorarsi sempre più a livello tecnico e organizzativo-logistico, trasferisce la propria sede e attività sportiva a MEDA e acquisisce il nome di A.S.D. REAL MEDA C.F.

Nella stessa stagione sportiva la prima squadra conquista la promozione in Serie B Nazionale, poi si ripete nella successiva con la conquista della serie A2 Nazionale, campionato al quale ha partecipato per tre anni anche se modifiche del Dipartimento Calcio Femminile hanno riformato la scansione dei campionati denominandola serie B.

Nella stagione 2018/2019 il Dipartimento ha effettuato una modifica dei Campionati femminili, a seguito della quale, pur piazzandosi al quarto posto, dopo aver lottato fino all'ultimo per la conquista del terzo posto che avrebbe fatto rimanere la nostra squadra in serie B, ha visto le nostre ragazze militare nel nuovo Campionato di Serie C dove tuttora compete. Un importante campionato che vede la squadra confrontarsi a livello nazionale, con partite e trasferte importanti in cui spiccano i valori del calcio femminile.

Attualmente vanta di un settore giovanile molto numeroso, sono 230 le tesserate, e in grande crescita, che comprende le seguenti categorie:

Under 19, Under 17, Under 15 anno 2009, Under 15 anno 2010, Esordienti 2011, Esordienti 2012 (2 squadre), Pulcine 2013, Primi Calci 2014 (2 squadre) e Primi Calci 2015, Piccole Amiche Academy 2016/2017/2018.”

(Comunicato Real Meda)