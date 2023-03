Calcio Femminile | Il Real Meda lotta ma l'Orobica si aggiudica la partita

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

Domenica scorsa, si è disputata la partita tra Orobica, e Real Meda. La partita si è tenuta alle 14:30 al Centro Sportivo Arcene.

Nel primo tempo, l'Orobica prende subito l'iniziativa con Naydenova che tira e Ripamonti para, alto. Il Real Meda risponde con Ferrario lanciata da Moroni che va al cross, Roma tira, ma Bassi para. L'Orobica continua a pressare, con De Vecchi che tira da buona posizione, ma Ripamonti para a terra. Le Black Panthers provano con un tiro dalla distanza di Coda al 19', ma Bassi para in volo. Al 33', l'Orobica ribalta rapidamente il gioco e Lazzari segna il primo gol della partita.

Subito dopo, al 34', l'Orobica raddoppia con il gol di De Vecchis che trova Ripamonti fuori dai pali e calcia in rete. Le padrone di casa si fanno ancora avanti con un cross di Naydenova di testa che impegna Ripamonti, che si allunga e mette in angolo. Il primo tempo si conclude sul risultato di 2-0 per l'Orobica.

Nella seconda metà, il Real Meda cerca di reagire con un pallonetto di Ferrario servita da Coda in verticale, ma supera la traversa. Al 56', Coda tira fuori di poco, seguito dopo poco da un altro tiro alto di Roma. L'Orobica effettua un cambio, con l'uscita di Naydenova e l'ingresso di Petrova. Devecchis prova con un tiro insidioso a lato. Al 69', Ferrario ci prova con un tiro a giro fuori di poco. Dopo quattro minuti, il Real Meda effettua un cambio, esce Roma ed entra Podda, mentre l'Orobica sostituisce Casini con Ivanova. Al 76’ il Real Meda effettua un altro cambio, Campisi esce ed entra Sironi.

Dopo un minuto, Coda prova con un tiro di prima intenzione, ma Bassi para in angolo. Le Black Panthers effettuano l'ultimo cambio, all’83’ Moroni esce ed entra Arosio. All’86 Lovecchio tenta con una punizione, ma Ripamonti mette in angolo. L'Orobica effettua un ultimo cambio, Vissani esce ed entra Madaschi.

La partita si conclude con 4 minuti di recupero e il risultato finale di 2-0 per l'Orobica. Nonostante la sconfitta, il Real Meda ha comunque lottato fino alla fine, mostrando un buon gioco in campo, in particolar modo nel secondo tempo.

(Comunicato Real Meda Femminile)

Tabellino:

Orobica: E. Bassi, G. Lovecchio, V. Lazzari, G. De Vecchis, A. Foti, M. Naldoni, F. Troiano, C. Poeta, M. Visani (↓ 87’), G. Casini (↓ 75’), E. Nayedenova (↓ 61’)

A disposizione: A. Tomescu, Z. Ivanova (↑ 75’), G. Fumagalli, A. Suvet, M. Bianchini, F. Demarchi, G. Madaschi (↑ 87’), M. Bertazzoli, Z. Petrova (↑ 61’)

All: Marini Marianna

Real Meda: E. Ripamonti, Y. Ivanova, M. Longo, C. Rovelli, L. Roma (↓ 72’), G. Ragone, C. Molteni, F. Moroni (↓ 83’), S. Campisi (↓ 76’), C. Ferrario, A. Coda

A disposizione: A. Barzaghi, G. Podda (↑ 72’), E. Mariani, D. Carabetta, C. Mariani, R. Arosio (↑ 83’), A. Gomez, A. Bacullo, F. Sironi (↑ 76’)

All: Nicola Turano

Marcatrici: 33’ V. Lazzari (O), 34’ G. De Vecchis (O)